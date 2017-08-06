Хасан Салихамиджич: "Бавария" показала характер, не уронив честь клуба"

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич после победы над дортмундской "Боруссией" в финале Суперкубка Германии (2:2, пен. 5:4) подчеркнул, что гордится командой. По его словам, мюнхенцы показали характер.

- Команда показала характер и боролась до конца. Нам постоянно приходилось отыгрываться, и я очень счастлив, что в итоге мы завоевали этот титул, - приводит пресс-служба мюнхенцев слова Салихамиджича. - Самое главное сегодня, что мы смогли сдержать обещание, собраться, настроиться на матч и не уронить честь клуба. Игроки, которые сегодня дебютировали в составе команды, проявили себя отлично. Я горжусь командой!

Текстовая трансляция матча "Бавария" - "Боруссия" Д