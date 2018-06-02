Хант продлил контракт с "Гамбургом" после вылета из бундеслиги

Полузащитник "Гамбурга" Аарон Хант продлил контракт, сообщает официальный сайт клуба. Новое соглашение будет действовать до 30 июня 2020 года.
Футболист перешел в "Гамбург" из "Вольфсбурга" в 2015 году. В прошлом сезоне 31-летний хавбек провел 29 матчей в бундеслиге и забил три мяча при двух голевых передачах.
По итогам прошедшего сезона команда впервые в истории покинула бундеслигу.
Aaron Hunt is staying at HSV 📝😃– HSV English (@HSV_English) 2 июня 2018 г.
The midfielder has extended his contract until summer 2020! #nurderHSV pic.twitter.com/1SbiLMJWRQ
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2017-2018/