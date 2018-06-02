Хант продлил контракт с "Гамбургом" после вылета из бундеслиги

Полузащитник "Гамбурга" Аарон Хант продлил контракт, сообщает официальный сайт клуба. Новое соглашение будет действовать до 30 июня 2020 года.

Футболист перешел в "Гамбург" из "Вольфсбурга" в 2015 году. В прошлом сезоне 31-летний хавбек провел 29 матчей в бундеслиге и забил три мяча при двух голевых передачах.

По итогам прошедшего сезона команда впервые в истории покинула бундеслигу.