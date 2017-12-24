Ханс-Йоахим Ватцке: "Возвращение Мхитаряна в "Боруссию" возможно только при безумном воображении"

Исполнительный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке считает маловероятным возвращение в клуб хавбека сборной Армении Генриха Мхитаряна. Игрок перешел в "Манчестер Юнайтед" летом 2016 года. По неофициальным данным "МЮ" заплатил за него 26,3 миллиона фунтов.

- Я знаю экономические детали его передачи в "Манчестер Юнайтед" как никто другой. Возвращение возможно только при безумном воображении, - цитирует Bild Ватцке.

В текущем сезоне Мхитарян принял участие в 13 матчах чемпионата Англии и забил 1 гол.