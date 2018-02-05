Ханс-Йоахим Ватцке: "У того, кто еще станет шантажировать "Боруссию", будут большие проблемы"

Исполнительный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке пообещал большие проблемы своим футболистам в том случае, если они решат шантажировать клуб. Напомним, Усман Дембеле и Пьер-Эмерик Обамеянг бойкотировали тренировки перед переходами в "Барселону" и "Арсенал" соответственно.

- На той неделе я разговаривал с командой и пообещал им большие проблемы, если кто-то решит шантажировать клуб, - цитирует Focus Ватцке. - Им не будет никакой пощады. Если такое повторится, игрок пойдет смотреть футбол с трибуны.