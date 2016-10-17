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Ханс-Йоахим Ватцке: "Трансфер Обамеянга в "Реал" не будет простым"

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Исполнительный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке готов провести переговоры с "Реалом" по трансферу нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга. Ранее габонский форвард неоднократно заявлял о желании выступать за мадридский клуб.

- Если "Реал" свяжется с нами по Обамеянгу, то будем общаться, но трансфер не будет простым, - цитирует Football Espana Ватцке. - Мы хотим, чтобы габонец остался с нами. В отличие от игроков, которые покинули нас в последние месяцы, Обамеянг имеет долгосрочный контракт, который связывает его с "Боруссией" до 2020 года.

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