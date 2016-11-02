Ханс-Йоахим Ватцке: "Сейчас "Бавария" - не та машина, какой была раньше"

Генеральный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке уверен, что его команда еще поборется с "Баварией" за чемпионство в этом сезоне. В настоящее время дортмундцы занимают шестое место в бундеслиге, отставая от мюнхенцев на восемь очков.

– Положение в таблице сейчас не играет роли, – цитирует Bild Ватцке. – Мы знаем, что должны догонять. Если все наши игроки восстановятся после травм, мы будем набирать больше очков. Сейчас "Бавария" играет по-другому. Это уже не та машина, которой она была в прошлом.