Ханс-Йоахим Ватцке: "Сборная Англии еще лет 25 ничего не выиграет"

Исполнительный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке уверен, что сборная Англии не выиграет какой-либо международный трофей в течение следующих 25 лет. Также он отметил, что в Англии нет клубов, способных претендовать на победу в Лиге чемпионов.

- В течение 50 лет сборная Англии не завоевывала трофеи, и я уверен, что они отпразднуют и 75-летнюю годовщину, - цитирует BBC Ватцке. - У англичан есть только одна команда в четвертьфинале Лиги чемпионов - и это "Лестер", и ни одной команды, которая можете претендовать на чемпионство.