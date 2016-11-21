22:11 21 ноября | ФУТБОЛ — Германия

Ханс-Йоахим Ватцке: "Хуммельс сделал отличный жест"

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Исполнительный директор дортмундской "Боруссии" раскритиковал легенду "Баварии" Лотара Маттеуса, который остался недоволен тем, что защитник мюнхенского клуба Матс Хуммельс перед гостевым матчем 11-го тура чемпионата Германии против дортмундцев зашел в раздевалку "Боруссии", чтобы поприветствовать бывших партнеров по команде. Поединок завершился победой хозяев со счетом 1:0.

– Я лично считаю, что Хуммельс сделал отличный жест, за полтора часа до игры зайдя в раздевалку к бывшим партнерам по команде, чтобы поздороваться, – приводит Bild слова Ватцке. – Реакция Маттеуса? Когда я слышу такое, для меня это непрофессиональное поведение – меня просто тошнит.

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