Ханс-Йоахим Ватцке: "Хуммельс сделал отличный жест"

Исполнительный директор дортмундской "Боруссии" раскритиковал легенду "Баварии" Лотара Маттеуса, который остался недоволен тем, что защитник мюнхенского клуба Матс Хуммельс перед гостевым матчем 11-го тура чемпионата Германии против дортмундцев зашел в раздевалку "Боруссии", чтобы поприветствовать бывших партнеров по команде. Поединок завершился победой хозяев со счетом 1:0.

– Я лично считаю, что Хуммельс сделал отличный жест, за полтора часа до игры зайдя в раздевалку к бывшим партнерам по команде, чтобы поздороваться, – приводит Bild слова Ватцке. – Реакция Маттеуса? Когда я слышу такое, для меня это непрофессиональное поведение – меня просто тошнит.