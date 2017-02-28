14:35 | ФУТБОЛ — Германия

Ханс-Йоахим Ватцке: "Гетце выбыл точно не на короткий срок"

0
0
0
0
1

Исполнительный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке не исключил, что полузащитник команды Марио Гетце в этом сезоне больше не сыграет. При этом он признался, что не знает даже приблизительной даты возвращения игрока в строй.

– Я точно знаю только то, что он выбыл не на короткий срок, – цитирует Bild Ватцке. – Он полностью освобожден от тренировок.

С Гетце сейчас работают врачи клуба и привлеченные специалисты, которые пытаются определить природу его проблем со здоровьем, связанных с обменом веществ. Сам игрок подчеркнул, что работает над скорейшим выздоровлением, однако тоже не знает, когда может вернуться на поле.

0
0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Ботаникум

С такой зарплатой "Маше" и на больничном ВРЯД ЛИ ПЛОХО!

15:10

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ