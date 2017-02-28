Ханс-Йоахим Ватцке: "Гетце выбыл точно не на короткий срок"

Исполнительный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке не исключил, что полузащитник команды Марио Гетце в этом сезоне больше не сыграет. При этом он признался, что не знает даже приблизительной даты возвращения игрока в строй.

– Я точно знаю только то, что он выбыл не на короткий срок, – цитирует Bild Ватцке. – Он полностью освобожден от тренировок.

С Гетце сейчас работают врачи клуба и привлеченные специалисты, которые пытаются определить природу его проблем со здоровьем, связанных с обменом веществ. Сам игрок подчеркнул, что работает над скорейшим выздоровлением, однако тоже не знает, когда может вернуться на поле.