19:37 | ФУТБОЛ — Германия

Ханс-Йоахим Ватцке: "Если "Боруссия" Д отпустит Обамеянга, то только за сумасшедшие деньги"

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Исполнительный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке отметил, что у клуба нет планов расставаться с нападающим Пьер-Эмериком Обамеянгом предстоящим летом. Ранее сообщалось об интересе к габонцу со стороны "Реала" и ряда английских топ-клубов.

– У меня нет информации об уходе Обамеянга этим летом, – цитирует Sport Bild Ватцке. – Если возникнут какие-то варианты, то мы сядем и выслушаем друг друга, потому что Пьер-Эмерик заслужил это и мы его очень уважаем. Но не всем клубам по зубам трансфер африканца. Если он и уйдет из "Боруссии", то только за сумасшедшие деньги. Мы надеемся его сохранить.

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