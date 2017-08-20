Ханс-Йоахим Ватцке: "Две недели назад я считал "Барселону" уважаемым клубом, теперь не уверен"

Генеральный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке раскритиковал поведение "Барселоны". Каталонский клуб хочет подписать нападающего "Боруссии" Усмана Дембеле, который ради этого бойкотирует тренировки немецкой команды.

– Дембеле отказался выполнять свою работу, – цитирует Bild Ватцке. – Мы провели встречу в четверг и стало ясно, что его цели расходятся с целями клуба. Он даже не посетил тренировку в пятницу. "Барселона" должна выполнить наши условия, если хочет купить Дембеле. Иначе он останется нашим игроком. Две недели назад я считал "Барселону" большим уважаемым клубом, теперь в этом не уверен.