Ханс-Йоахим Ватцке: "Боруссия" не нашла оснований для дальнейшего сотрудничества с Тухелем"

Исполнительный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке в письме к болельщикам рассказал, что клуб не нашел оснований для продолжения сотрудничества с главным тренером команды Томасом Тухелем. 43-летний специалист во вторник покинул свой пост.

Немец работал с командой в течение двух сезонов. Под его руководством "шмели" провели 107 матчей, из которых 69 выиграли и 20 завершили вничью. Ожидается, что клуб возглавит главный тренер "Ниццы" Люсьен Фавр.

– Сезон остался позади, и, несмотря на победу в Кубке Германии, нужно объяснить некоторые события, – приводит Goal слова Ватцке. – Потеря таких игроков, как Гюндоган, Хуммельс и Мхитарян, приход новых и талантливых футболистов и травмы некоторых лидеров были серьезным вызовом для нас.

Мы благодарим наших болельщиков, а также игроков, которые в сложные моменты не сломались. И, конечно, мы благодарны нашему тренеру Тухелю. Расставание с ним вызвало критику со стороны многих наших болельщиков, и мы можем понять этих людей.

С Тухелем у "Боруссии" было два успешных сезона. Но, к сожалению, в данный момент мы не смогли найти оснований для дальнейшего и перспективного сотрудничества с ним. Поэтому в результате многих обсуждений было принято решение о его отставке.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что "Боруссия" отправит в отставку Тухеля из-за его ссоры с Ватцке.