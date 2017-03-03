Ханнес Вольф: "Расторжение контракта с Гросскройцем - логичный шаг после случившегося"

Главный тренер "Штутгарта" Ханнес Вольф назвал логичным расторжение контракта с полузащитником Кевином Гросскройцем. В середине недели 28-летний немец стал участником драки на студенческой вечеринке в середине недели.

- После случившегося прекращение сотрудничества с Кевином является единственным логичным шагом, - цитирует пресс-служба клуба Вольфа. - Это непростая ситуация для нас. Тем не менее, сейчас важно ближайшее будущее команды. Нужно сосредоточиться на сложной игре в Брауншвейге.