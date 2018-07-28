21:51 | Футбол — Германия

Хамес Родригес: "Я слышал о "Реале", но думаю только об игре за "Баварию"


Полузащитник "Баварии"  Хамес Родригес признался, что не думает о возвращении в "Реал". Колумбиец был арендован у мадридского клуба прошлым летом на два года, но появились слухи, что "Реал" готов вернуть его уже в этом году.

– Я слышал про эти разговоры, – цитирует A Bola Родригеса. – Но я думаю только об игре за "Баварию". У меня был отличный первый сезон. Однако хочется больше титулов и хочется играть более весомую роль в команде.

В прошлом сезоне он провел 39 матчей за "Баварию", забив восемь мячей.

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