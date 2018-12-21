Хамес Родригес: "В настоящее время я думаю только о "Баварии"

Полузащитник "Баварии" Хамес Родригес рассказал о своем будущем. Он отметил, что в настоящее время думает только о мюнхенской команде.

- Мое настоящее - "Бавария", у меня есть контракт до июня, - приводит Sport1 слова Родригеса. - Я в порядке. В июне мы посмотрим, что будет дальше. Теперь я думаю только о "Баварии". У меня нет никаких проблем с тренером.

Хамес перешел в "Баварию" летом 2017 года на правах аренды, рассчитанной на два сезона. Данное соглашение предполагает возможность выкупа колумбийца за 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Хамес провел 11 матчей за "Баварию", забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

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