Хамес Родригес: "Неудачная фаза для "Баварии" завершилась"

Полузащитник "Баварии" Хамес Родригес после матча 8-го тура чемпионата Германии против "Вольфсбурга" (3:1) заявил, что полоса неудач для мюнхенского клуба завершилась. По мнению колумбийца, эта победа поднимет боевой дух команды на предстоящие игры.

- Во-первых, хочу поздравить команду, мы были под большим давлением всю игру, - приводит официальный сайт бундеслиги слова Родригеса. - Я ожидал, что игроки отдадут все силы клубу, и они сделали это. Мы заслужили победу. Надеюсь, победа над "Вольфсбургом" поднимет наш боевой дух на предстоящие игры. Думаю, это пойдет нам на пользу. Есть плохие игры, а есть хорошие. Плохая фаза уже прошла. Теперь все будет хорошо.

До матча с "Вольфсбургом" "Бавария" не одержала ни одной победы за последние 4 матча, сыграв вничью с "Аугсбургом" и "Аяксом" и проиграв "Герте" и "Боруссии М".

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