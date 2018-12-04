Хамес Родригес готов покинуть "Баварию", если не будет играть чаще

Полузащитник "Баварии" Хамес Родригес рассказал о готовности покинуть команду, если тренерский штаб не будет ему предоставлять больше игрового времени. Колумбиец, который восстанавливается после травмы колена, в нынешнем сезоне чемпионата Германии провел восемь матчей, забив три мяча.

– Я не так много играю при новом тренере, – цитирует Marca Родригеса. – Поэтому не могу ничего обещать насчет своего будущего. Если мне придется уйти из-за отсутствия практики, то я уйду. Но, конечно, я хочу остаться в "Баварии", потому что чувствую любовь болельщиков.