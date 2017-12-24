Хамес Родригес: "Бавария" похожа на "Реал"

Полузащитник "Реала" Хамес Родригес, который на правах аренды выступает за "Баварию", отметил, что его все устраивает в Мюнхене. 26-летний колумбиец подчеркнул, что немецкая команда является одной из лучших в мире.

– Я очень доволен своими первыми шестью месяцами в "Баварии", – цитирует Sport1 Родригеса. – Мы походим к рождественским каникулам с отличным настроением и надеемся, что в 2018 году мы вновь добьемся успеха.

"Бавария" похожа на "Реал" – это команда, которая всегда хочет выигрывать титулы, которая привыкла побеждать. Для меня "Бавария" – абсолютный топ-клуб.

Мне очень нравится в Мюнхене, это фантастический город. Здесь немного холодно, но я хорошо устроился, это для меня новая жизнь.

В этом сезоне Родригес провел за "Баварию" 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи.