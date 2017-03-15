19:40 | ФУТБОЛ — Германия

Хакеры взломали твиттер дортмундской "Боруссии"

Хакеры взломали твиттер дортмундской "Боруссии". Фото Bild.de
Хакеры взломали твиттер дортмундской "Боруссии". Фото Bild.de
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Сегодня был взломан официальный аккаунт дортмундской "Боруссии" в "Твиттере", сообщает Bild. Предположительно, акция была проведена сторонниками президента Турции Реджепа Эрдогана.

В результате, на странице "Боруссии" появились обвинения в адрес Германии и Голландии в нацизме. Через короткое время твит был удален, сотрудники "Боруссии" извинились перед своими подписчиками.

"Большое спасибо за многочисленные сообщения о взломе! Этот твит мы сразу же удалили! По всей видимости, мы стали жертвами хакерской атаки", – говорится в заявлении "Боруссии".

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Ботаникум

Ох уж эти "эрдоганцы"!!! Не исключено, что скоро клубы бундеслиг обяжут включать хотя бы одного футболиста с турецкими корнями, иначе незамедлительно последуют громогласные обвинения в "фа...изме", "сталинизме", "расизме", "вейсманизме-могранизме" и т.д.

20:21

shpasic

если бы они при этом написали, что Боруссия покупает Смолова - тогда бы ещё было бы интересно.

19:56

loko 1302

страно что ВВ не обвинили...

19:56

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