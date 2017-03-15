Хакеры взломали твиттер дортмундской "Боруссии"

Сегодня был взломан официальный аккаунт дортмундской "Боруссии" в "Твиттере", сообщает Bild. Предположительно, акция была проведена сторонниками президента Турции Реджепа Эрдогана.
В результате, на странице "Боруссии" появились обвинения в адрес Германии и Голландии в нацизме. Через короткое время твит был удален, сотрудники "Боруссии" извинились перед своими подписчиками.
"Большое спасибо за многочисленные сообщения о взломе! Этот твит мы сразу же удалили! По всей видимости, мы стали жертвами хакерской атаки", – говорится в заявлении "Боруссии".
Ботаникум
Ох уж эти "эрдоганцы"!!! Не исключено, что скоро клубы бундеслиг обяжут включать хотя бы одного футболиста с турецкими корнями, иначе незамедлительно последуют громогласные обвинения в "фа...изме", "сталинизме", "расизме", "вейсманизме-могранизме" и т.д.
20:21
shpasic
если бы они при этом написали, что Боруссия покупает Смолова - тогда бы ещё было бы интересно.
19:56
loko 1302
страно что ВВ не обвинили...
19:56