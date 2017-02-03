12:10 3 февраля | ФУТБОЛ — Германия

Хакан Чалханоглу: "Мой отец знает, что совершил ошибку"

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Полузащитник "Байера" Хакан Чалханоглу отметил, что получил четырехмесячную дисквалификацию из-за своего отца. ФИФА отстранила игрока за нарушение контрактных обязательств. В 2011 году Чалханоглу выступал за "Карлсруэ", подписал контракт с "Трабзонспором", но не перешел в турецкую команду, а продлил договор с "Карлсруэ", перейдя потом в "Гамбург".

– Мне было 17 лет, – цитирует Bild Чалханоглу. – Я узнал, что мой отец встречается в ресторане с представителями "Трабзонспора". Когда он вернулся домой, сказал, что я должен подписать контракт. Сейчас отец знает, что совершил серьезную ошибку. Это печалит его. Он мой отец и им останется. Но никогда не будет вмешиваться в мою карьеру.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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carlos77

папа молодец! бабло срубил

13:51 3 февраля

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