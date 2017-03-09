Хаби Алонсо объявил о завершении карьеры

Полузащитник "Баварии" Хаби Алонсо объявил о том, что завершит профессиональную карьеру по окончании текущего сезона. 35-летний испанец выступал в таких клубах как "Реал Сосьедад", "Ливерпуль" и "Реал".

В составе сборной он дважды становился чемпионом Европы и в 2010 году стал чемпионом мира. На клубном уровне выигрывал чемпионат Испании, Лигу чемпионов и дважды завоевывал победу в немецком первенстве.

- Я жил футболом. Любил его, - написал Алонсо на своей странице в "Твиттере". - Прощай, прекрасная игра.