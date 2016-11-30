Хаби Алонсо: "Бавария" с Анчелотти еще не вышла на свой уровень"

Полузащитник "Баварии" Хаби Алонсо высказал мнение о том, что команда Карло Анчелотти пока не оправдывает доверия болельщиков. По словам 35-летнего испанца, немецкий гранд не пользуется на международной арене такой популярностью, как "Реал" и "Барселона".

– "Бавария" еще не показала своей лучшей игры, – приводит Onda Cero слова Алонсо. – И если мы заметили смену тренера, значит, Хосеп Гвардьола проделал отличную работу. Считаю, что с Анчелотти "Бавария" еще не вышла на свой уровень.

"Бавария" – команда, которая производит хорошее впечатление. Однако на международной арене она не пользуется такой популярностью, как "Реал" и "Барселона".