Гвардьола доволен кандидатом на пост главного тренера "Баварии"

Президент "Баварии" Ули Хенесс заявил о том, что провел встречу с бывшим главным тренером мюнхенцев Хосепом Гвардьолой, который возглавляет "Манчестер Сити". По словам функционера, испанец одобрил кандидата на вакантную должность, которая освободилась после увольнения Карло Анчелотти.

– Я сказал ему о человеке, которого в ближайшее время мы хотим назначить на пост главного тренер "Баварии", – приводит Abendzeitung München слова Хенесса. – Он остался доволен.

Ранее сообщалось, что возглавить "Баварию" может Томас Тухель, который в минувшем сезоне был главным тренером дортмундской "Боруссии".