11:32 | ФУТБОЛ — Германия

Гросскройц стал игроком "Дармштадта"

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Полузащитник Кевин Гросскройц подписал контракт с "Дармштадтом", информирует официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано до июня 2019 года. Последним клубом 28-летнего игрока был "Штутгарт", который он покинул в начале марта после скандала с дракой в ночном клубе. 

- С нетерпением жду выступлений за "Дармштадт". Торстен Фрингс уверен во мне. Он убедил меня, что я сделаю правильный шаг, перейдя в этот клуб. Постараюсь сделать все, чтобы помочь команде добиться успеха, - отметил Гросскройц.

Напомним, большую часть карьеры Гросскройц провел в дортмундской "Боруссии", с которой дважды выиграл чемпионат Германии и Суперкубок страны. В составе национальной команды он стал чемпионом мира 2014 года.

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