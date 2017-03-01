Гросскройц пострадал в драке после студенческой вечеринки

Полузащитник "Штутгарта" Кевин Гросскройц стал участником драки на студенческой вечеринке. Как сообщает Bild, 28-летний бывший игрок сборной Германии с приятелями оказался в клубе. По данным источника, друзьями Гросскройца оказались молодые люди в возрасте от 16 до 19 лет.

Когда компания ночью вышла из клуба, между нею и группой из четырех человек возник конфликт, переросший в драку. Нападавшим также было от 16 до 19 лет, они были задержаны полицией. Гросскройц же обратился в больницу, получив незначительные ранения. Отметим, что футболист не играет в последнее время из-за травмы.