Гросскройц может вернуться в "Боруссию"

Полузащитник Кевин Гросскройц может вернуться в дортмундскую "Боруссию", сообщает Bild. 28-летний чемпион мира-2014 остался без клуба после того, как в начале марта контракт с ним расторг "Штутгарт". Причиной послужил скандал вокруг футболиста, который подрался в ночном клубе.

Сообщается, что сейчас речь идет только о том, что Гросскройц будет поддерживать форму, тренируясь с "Боруссией". Однако болельщики "черно-желтых" уже подготовили петицию, в которой просят руководство клуба заключить с футболистом контракт. Гросскройц выступал за дортмундскую "Боруссию" с 2009 по 2015 год, вместе с командой дважды становился чемпионом Геримании, выигрывал Кубок страны и доходил до финала Лиги чемпионов.