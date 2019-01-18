Горецка впервые в карьере забил два мяча в одном матче в чемпионате Германии

Полузащитник "Баварии" Леон Горецка забил два мяча в матче 18-го тура чемпионата Германии. Он впервые забил два мяча в одной игре в рамках Бундеслиги.
Горецка является воспитанником "Шальке". Напомним, что минувшим летом 23-летний немец перешел в мюнхенский клуб из Гельзенкирхена на правах свободного агента. Хавбек подписал с мюнхенцами 4-летний контракт.
2 – Leon #Goretzka erzielt in seinem 131. Einsatz in der @Bundesliga_DE zum 1. Mal 2 Tore in einem Spiel. Doppelpack. @FCBayern pic.twitter.com/fZbU15OPXi– OptaFranz (@OptaFranz) 18 января 2019 г.
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