Горецка впервые в карьере забил два мяча в одном матче в чемпионате Германии

Полузащитник "Баварии" Леон Горецка забил два мяча в матче 18-го тура чемпионата Германии. Он впервые забил два мяча в одной игре в рамках Бундеслиги.

Горецка является воспитанником "Шальке". Напомним, что минувшим летом 23-летний немец перешел в мюнхенский клуб из Гельзенкирхена на правах свободного агента. Хавбек подписал с мюнхенцами 4-летний контракт.

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