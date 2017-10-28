Гол Жонатаса помог "Ганноверу" обыграть дортмундскую "Боруссию"

"Ганновер" дома обыграл дортмундскую "Боруссию" (4:2) в матче 10-го тура чемпионата Германии. В составе хозяев поля голом отметился бывший нападающий "Рубина" Жонатас. Автором решающего мяча стал полузащитник Феликс Клаус. В составе гостей один из точных ударов на счету украинского форварда Андрея Ярмоленко.

Отметим, что на 59-й минуте дортмундцы остались в меньшинстве - прямую красную карточку получил защитник Дан-Аксель Загаду.

В параллельных матчах "Герта" дома обыграла "Гамбург" (2:1), а менхенгладбахская "Боруссия" в гостях победила "Хоффенхайм" (3:1).

"Шальке" на своем поле сыграл вничью с "Вольфсбургом" (1:1). Для "волков" эта ничья стала шестой подряд под руководством и.о. главного тренера Андриса Йонкера.

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10-й тур

"Ганновер" - "Боруссия" Д - 4:2 (2:1)

Голы: Жонатас, 20 - с пенальти (1:0). Загаду, 27 (1:1). Бебу, 40 (2:1). Ярмоленко, 52 (2:2). Клаус, 60 (3:2). Бебу, 86 (4:2).

"Ганновер": Чаунер, Сане, Корб, Зорг, Острцолек, Антон, Швеглер, Бакалорц, Клаус (Харник, 75), Жонатас (Фюллкруг, 80), Бебу (Майер, 90).

"Боруссия" Д: Бюрки, Папастатопулос, Шмельцер, Бартра, Загаду, Кастро (Кагава, 46), Нури Шахин (Рафаэл Геррейру, 66), Гетце, Пулишич, Ярмоленко (Шюррле, 74), Обамеянг.

Предупреждения: Жонатас, 67. Чаунер, 80.

Удаление: Загаду, 59.

Судья: Иттрих.

28 октября. Ганновер. Стадион HDI-Arena (AWD-Arena).

"Герта" - "Гамбург" - 2:1 (1:0)

Голы: Штарк, 17 (1:0). Рекик, 49 (2:0). Арп, 73 (2:1).

"Герта": Ярстейн, Лангкамп, Пекарик, Платтенхардт, Вайзер, Рекик, Штарк, Шельбред, Лазаро (Майер, 87), Ибишевич (Зельке, 73), Калу (Торунарига, 90+1).

"Гамбург": Матения, Маврай, Пападопулос, Дикмайер, Сакаи, Дуглас Сантос, ван Дронгелен, Экдаль (Ито, 56), Костич, Хан (Хант, 67), Вуд (Арп, 56).

Предупреждения: Штарк, 9. Костич, 30. Пекарик, 52.

Судья: Брих.

28 октября. Берлин. Стадион "Olympiastadion".

"Хоффенхайм" - "Боруссия М" - 1:3 (1:0)

Голы: Демирбай, 25 (1:0). Азар, 61 (1:1). Гинтер, 79 (1:2). Вестергорд, 82 (1:3).

"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек (Рупп, 50), Шульц, Акпогума, Пош (Окс, 82), Фогт, Демирбай, Амири, Гайгер, Вагнер, Ут (Крамарич, 35).

"Боруссия" М: Зоммер, Вендт, Янчке (Джонсон, 71), Вестергорд, Гинтер, Эльведи, Грифо, Хофманн (Херрманн, 15), Закария, Штиндль (Оксфорд, 89), Азар.

Предупреждения: Фогт, 32. Гинтер, 45. Пош, 65.

Судья: Осмерс.

28 октября. Зинсхайм. Стадион WIRSOL Rhein-Neckar-Arena.

"Шальке" - "Вольфсбург" - 1:1 (1:0)

Голы: Бенталеб, 43 - с пенальти (1:0). Ориги, 90+3 (1:1).

Нереализованный пенальти: Гомес (Вольфсбург), 61 (вратарь)

"Шальке": Ферманн, Налду, Очипка, Керер, Калиджури, Стамбули, Майер, Бенталеб (Маккенни, 77), Арит (Коноплянка, 83), Ди Санто (Резе, 75), Бургшталлер.

"Вольфсбург": Кастелс, Ферхаг, Брукс, Тиссеран (Дидави, 66), Герхардт, Удуокхай, Блащиковски (Димата, 82), Гилавоги (Ориги, 87), Юнус Малли, Арнольд, Гомес.

Предупреждения: Налду, 12. Гилавоги, 42. Арнольд, 44. Калиджури, 45+2. Арит, 79. Юнус Малли, 81. Бургшталлер, 89.

Судья: Шмидт.

28 октября. Гельзенкирхен. Стадион Veltins-Arena (Arena AufSchalke).