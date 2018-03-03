Гол Юханнссона спас "Вердер" от поражения в матче с менхенгладбахской "Боруссией"

"Вердер" ушел от поражения в выездном матче 25-го тура чемпионата Германии против "Боруссии" из Менхенгладбаха (2:2). Хозяева забили два мяча в первом тайме, а гости отыгрались во втором.
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25-й тур
"Боруссия" (Менхенгладбах) - "Вердер" - 2:2 (2:0)
Голы: Закария, 5 (1:0). Мойсандер, 33 - в свои ворота (2:0). Делэйни, 59 (2:1). Юханнссон, 78 (2:2).
"Боруссия": Зоммер, Вестергорд, Гинтер, Эльведи, Оксфорд (Херрманн, 82), Крамер (Янчке, 72), Хофманн, Закария (Кюизанс, 46), Штиндль, Бобадилья, Азар.
"Вердер": Павленка, Мойсандер, Велькович, Аугустинссон, Бауэр (Юханнссон, 46), Фридль (Гондорф, 76), Баргфреде, Делэйни, Эггештайн, Крузе, Бельфодиль (Лангкамп, 90+2).
Предупреждения: Закария, 10. Эггештайн, 27. Мойсандер, 61. Кюизанс, 90+3. Велькович, 90+4.
Судья: Кортус.
2 марта. Менхенгладбах. Стадион "Боруссия Парк".