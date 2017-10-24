Гол Ярмоленко помог "Боруссии" выйти в 1/8 финала Кубка Германии

"Боруссия" из Дортмунда на выезде разгромила "Магдебург" (5:0) в матче 1/16 финала Кубка Германии. Голом с пенальти отметился украинский нападающий гостей Андрей Ярмоленко.
В других матчах этой стадии "Айнтрахт" в гостях одержал крупную победу над "Швайнфуртом" (4:0), а "Гройтер Фюрт" дома уступил "Ингольштадту" (1:3).
Кубок Германии
1/16 финала
"Магдебург" - "Боруссия" Д - 0:5 (0:1)
Голы: Кастро, 42 (0:1). Исак, 47 (0:2). Ярмоленко, 73 - с пенальти (0:3). Бартра, 79 (0:4). Кагава, 90+1 (0:5).
Судья: Зиберт.
24 октября. Магдебург. Стадион MDCC-Arena.
"Швайнфурт" - "Айнтрахт" - 0:4 (0:1)
Голы: Алле, 14 (0:1). Алле, 58 (0:2). Вольф, 63 (0:3). Блум, 85 (0:4).
Судья: Арнинк.
24 октября. Швайнфурт. Стадион Willy-Sachs-Stadion.
"Гройтер Фюрт" - "Ингольштадт" - 1:3 (0:0)
Голы: Раум, 46 (1:0). Коэн, 48 (1:1). Лекс, 83 (1:2). Моралес, 87 (1:3).
Судья: Осмерс.
24 октября. Фюрт. Стадион Sportpark Ronhof Thomas Sommer.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/german/cup/2017-2018/playoff/