Гол Витселя принес дортмунской "Боруссии" победу над "Лейпцигом"

"Боруссия" переиграла "Лейпциг" в матче 18-го тура чемпионата Германии - 1:0. Единственный гол встречи на счету у Акселя Витселя.

"Боруссия" продолжает лидировать в турнирной таблице Бундеслиги, опережая идущую на второй строчке "Баварию" на 6 очков. На счету у дортмундского клуба 45 очков. "Лейпциг" занимает 4-е место, имея в своем активе 31 очко.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

18-й тур

"РБ Лейпциг" - "Боруссия Д" - 0:1 (0:1)

Гол: Витсель, 19.

"РБ Лейпциг": Гулачи, Хальстенберг, Клостерманн, Упамекано, Конате, Кампль, Забитцер, Ляймер (Огюстен, 88), Демме (Кунья, 81), Поульсен, Вернер.

"Боруссия Д": Бюрки, Пищек, Рафаэл Геррейру (Пулишич, 76), Диалло, Хакими, Витсель, Дилэйни, Гетце, Вайгль, Санчо (Вольф, 88), Филипп (Пако Алькасер, 79).

Предупреждения: Конате, 40. Упамекано, 67. Санчо, 84. Поульсен, 90. Бюрки, 90+3.

Судья: Айтекин (Германия).

19 января. Лейпциг. Стадион "Ред Булл Арена".

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