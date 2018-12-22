Гол Ройса принес дортмундской "Боруссии" победу над менхенгладбахской

Дортмундская "Боруссия" переиграла на своем поле "Боруссию" из Менхенгладбаха в стартовом матче 17-го тура чемпионата Германии (2:1). Победный гол забил Марко Ройс.

Дортмундцы продолжают лидировать в турнирной таблице, а их сегодняшний соперник занимает второе место. Тем не менее, после 17 тура "Бавария" может обойти черно-бело-зеленых, так как теперь у них равное количество очков - по 33, но у мюнхенцев впереди игра с "Айнтрахтом".

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17-й тур

"Боруссия Д" - "Боруссия М" - 2:1 (1:1)

Голы: Санчо, 42 (1:0). Крамер, 45+1 (1:1). Ройс, 54 (2:1).

"Боруссия Д": Бюрки, Пищек, Емер Топрак, Рафаэл Геррейру (Брун Ларсен, 90+3), Хакими, Витсель, Ройс, Дилэйни, Вайгль, Санчо (Вольф, 90+2), Пако Алькасер (Гетце, 34).

"Боруссия М": Зоммер, Вендт, Бейер, Джонсон, Штробль, Крамер (Хофманн, 68), Закария, Нойхаус (Кюизанс, 82), Херрманн (Траоре, 73), Азар, Плеа.

Предупреждение: Кюизанс, 86.

Судья: Цвайер.

21 декабря. Дортмунд. Стадион "Сигнал Идуна Парк".