Гол Обамеянга принес дортмундской "Боруссии" победу над "Хоффенхаймом"

В матче 32-го тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" на своем поле одолела "Хоффенхайм" – 2:1. Решающий гол на счет Пьера-Эмерика Обамеянга, не реализовавшего в первом тайме пенальти. Этот результат позволил его команде обойти своего сегодняшнего соперника и подняться на третью строчку в таблице. "Хоффенхайм" остался четвертым.

Поединки менхенгладбахской "Боруссии" с "Аугсбургом" и "Байера" с "Ингольштадтом" завершились с одинаковым счетом 1:1. "Жеребцы" спаслись от поражения на четвертой добавленной минуте – отличился Андре Хан.

Чемпионат Германии

Бундеслига

32-й тур

"Боруссия" Д – "Хоффенхайм" – 2:1 (1:0)

Голы: Ройс, 4 (1:0). Обамеянг, 82 (2:0). Крамарич, 86 – с пенальти (2:1).

Нереализованный пенальти: Обамеянг, 14 (мимо).

"Боруссия": Бюрки, Папастатопулос, Пищек, Шмельцер, Гинтер, Рафаэл Геррейру (Бендер, 90+1), Кастро, Ройс (Кагава, 80), Вайгль, Дембеле (Роде, 80), Обамеянг.

"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек (Толян, 58), Зюле, Хюбнер (Солои, 70), Руди, Фогт, Цубер, Демирбай, Вагнер, Крамарич, Ут (Амири, 65).

Предупреждения: Ройс, 11. Ут, 15. Кастро, 45. Папастатопулос, 53. Дембеле, 58. Демирбай, 59.

Судья: Брих.

6 мая. Дортмунд. Стадион "Сигнал-Идуна-Парк".

"Боруссия" М – "Аугсбург" – 1:1 (0:0)

Голы: Финнбогасон, 57 (0:1). Хан, 90+4 (1:1).

"Боруссия": Зоммер, Вестергорд, Шульц, Кристенсен, Эльведи (Штробль, 78), Херрманн (Траоре, 58), Хофманн, Дахуд, Бенеш (Крамер, 67), Штиндль, Хан.

"Аугсбург": Хитц, Ферхаг, Хинтереггер, Стафилидис, Гауэлеув, Макс (Каиуби, 85), Халил Алтынтоп (Чи Дон Вон, 60), Байер, Шмид, Кор, Финнбогасон (Бобадилья, 90).

Предупреждения: Финнбогасон, 23. Штиндль, 78. Кор, 87. Хан, 90.

Судья: Данкерт.

6 мая. Менхенгладбах. Стадион "Боруссия-Парк".

"Ингольштадт" – "Байер" – 1:1 (0:0)

Голы: Киттель, 73 (1:0). Хаферц, 78 (1:1).

"Ингольштадт": Хансен, Матип, Брегери, Зуттнер (Лайперц, 90+2), Тиссеран, Хадергьонай, Гросс, Коэн, Кристиансен (Лекс, 84), Леки (Киттель, 46), Лескано.

"Байер": Лено, Драгович, Едвай, Венделл, Хенрикс, Баумгартлингер, Арангис (Кампль, 78), Хаферц, Кисслинг, Мехмеди (Бэйли, 74), Фолланд.

Предупреждения: Леки, 23. Арангис, 35. Фолланд, 60. Хенрикс, 68.

Судья: Осмерс.

6 мая. Ингольштадт. Стадион "Ауди Шпортпарк".