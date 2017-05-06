Гол Обамеянга принес дортмундской "Боруссии" победу над "Хоффенхаймом"

В матче 32-го тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" на своем поле одолела "Хоффенхайм" – 2:1. Решающий гол на счет Пьера-Эмерика Обамеянга, не реализовавшего в первом тайме пенальти. Этот результат позволил его команде обойти своего сегодняшнего соперника и подняться на третью строчку в таблице. "Хоффенхайм" остался четвертым.
Поединки менхенгладбахской "Боруссии" с "Аугсбургом" и "Байера" с "Ингольштадтом" завершились с одинаковым счетом 1:1. "Жеребцы" спаслись от поражения на четвертой добавленной минуте – отличился Андре Хан.
Чемпионат Германии
Бундеслига
32-й тур
"Боруссия" Д – "Хоффенхайм" – 2:1 (1:0)
Голы: Ройс, 4 (1:0). Обамеянг, 82 (2:0). Крамарич, 86 – с пенальти (2:1).
Нереализованный пенальти: Обамеянг, 14 (мимо).
"Боруссия": Бюрки, Папастатопулос, Пищек, Шмельцер, Гинтер, Рафаэл Геррейру (Бендер, 90+1), Кастро, Ройс (Кагава, 80), Вайгль, Дембеле (Роде, 80), Обамеянг.
"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек (Толян, 58), Зюле, Хюбнер (Солои, 70), Руди, Фогт, Цубер, Демирбай, Вагнер, Крамарич, Ут (Амири, 65).
Предупреждения: Ройс, 11. Ут, 15. Кастро, 45. Папастатопулос, 53. Дембеле, 58. Демирбай, 59.
Судья: Брих.
6 мая. Дортмунд. Стадион "Сигнал-Идуна-Парк".
"Боруссия" М – "Аугсбург" – 1:1 (0:0)
Голы: Финнбогасон, 57 (0:1). Хан, 90+4 (1:1).
"Боруссия": Зоммер, Вестергорд, Шульц, Кристенсен, Эльведи (Штробль, 78), Херрманн (Траоре, 58), Хофманн, Дахуд, Бенеш (Крамер, 67), Штиндль, Хан.
"Аугсбург": Хитц, Ферхаг, Хинтереггер, Стафилидис, Гауэлеув, Макс (Каиуби, 85), Халил Алтынтоп (Чи Дон Вон, 60), Байер, Шмид, Кор, Финнбогасон (Бобадилья, 90).
Предупреждения: Финнбогасон, 23. Штиндль, 78. Кор, 87. Хан, 90.
Судья: Данкерт.
6 мая. Менхенгладбах. Стадион "Боруссия-Парк".
"Ингольштадт" – "Байер" – 1:1 (0:0)
Голы: Киттель, 73 (1:0). Хаферц, 78 (1:1).
"Ингольштадт": Хансен, Матип, Брегери, Зуттнер (Лайперц, 90+2), Тиссеран, Хадергьонай, Гросс, Коэн, Кристиансен (Лекс, 84), Леки (Киттель, 46), Лескано.
"Байер": Лено, Драгович, Едвай, Венделл, Хенрикс, Баумгартлингер, Арангис (Кампль, 78), Хаферц, Кисслинг, Мехмеди (Бэйли, 74), Фолланд.
Предупреждения: Леки, 23. Арангис, 35. Фолланд, 60. Хенрикс, 68.
Судья: Осмерс.
6 мая. Ингольштадт. Стадион "Ауди Шпортпарк".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/german/bundes1/2016-2017/
баламошка
Молодец, Обамеянг! Берём в Спартак!
18:42