Гол Обамеянга принес "Боруссии" победу над "Лейпцигом"

В матче 19-го тура чемпионат Германии дортмундская "Боруссия" переиграла "Лейпциг" - 1:0. Автором единственного гола в этой встрече стал нападающий "шмелей" Пьер-Эмерик Обамеянг.

27-летний габонец поразил ворота соперника на 35-й минуте. "Боруссия" прервала беспроигрышную серию "быков", которая составляла три игры.

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19-й тур

"Боруссия" (Дортмунд) - "Лейпциг" - 1:0 (1:0)

Гол: Обамеянг, 35.

"Боруссия": Бюрки, Папастатопулос, Пищек, Шмельцер (Пасслак, 85), Бартра, Дурм, Рафаэл Геррейру (Гинтер, 77), Ройс, Вайгль, Дембеле (Пулишич, 61), Обамеянг.

"Лейпциг": Гулачи, Комппер, Орбан, Хальстенберг, Бернарду, Ильзанкер, Кайзер (Паласиос Мартинес, 80), Хедира (Упамекано, 66), Кейта, Поульсен, Зельке (Берк, 73).

Предупреждения: Бернарду, 22. Упамекано, 72. Комппер, 81. Обамеянг, 90+4.

Судья: Штилер.

4 февраля. Дортмунд. Стадион Signal-Iduna-Park.