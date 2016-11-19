22:24 | ФУТБОЛ — Германия

Гол Обамеянга принес "Боруссии" победу над "Баварией"

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Дортмундская "Боруссия" в домашнем матче 11-го тура чемпионата Германии обыграла "Баварию" – 1:0. Единственный гол встречи на 11-й минуте забил нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг.

Благодаря этому успеху подопечные Томаса Тухеля набрали 21 очко и поднялись на третье место в турнирной таблице. У команды Карло Анчелотти осталось 24 балла, она отстает от лидирующего "Лейпцига" на три очка.

Отметим также, что "Бавария" является соперником "Ростова" по групповому турниру Лиги чемпионов. 23 ноября команды сыграют в Ростове.

Чемпионат Германии

Бундеслига

11-й тур

"Боруссия" Д – "Бавария" – 1:0 (1:0)

Гол: Обамеянг, 11.

"Боруссия": Бюрки, Бартра, Папастатопулос, Гинтер, Пищек, Вайгль, Шюррле (Дурм, 68), Гетце (Кастро, 77), Шмельцер (Пулишич, 89), Обамеянг, Рамос.

"Бавария": Нойер, Лам (Рафинья, 68), Хуммельс, Боатенг, Алаба, Мюллер, Хаби Алонсо (Ренату Санчеш, 74), Киммих (Дуглас Коста, 58), Тиагу Алькантара, Рибери, Левандовски.

Предупреждения: Бартра, 19. Гетце, 50. Рамос, 88. Рибери, 88. Ренату Санчеш, 90+1.

Судья: Штилер.

19 ноября. Дортмунд. Стадион "Сигнал-Идуна Парк".

Трансляция матча "Боруссия" Д - "Бавария"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/german/bundes1/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Pablo_75

Я имею в виду - сегодня Барса так сыграла.

23:46

Красно синий

Pablo_75 ============================ Барса так давно не играет.

23:03

Pablo_75

Бавария сыграла как Барса - 80 минут из 90 около штрафной соперника - и ни одного момента нормального.

22:55

никнейм1

Вот это хорошо!

22:35

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