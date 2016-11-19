Гол Обамеянга принес "Боруссии" победу над "Баварией"

Дортмундская "Боруссия" в домашнем матче 11-го тура чемпионата Германии обыграла "Баварию" – 1:0. Единственный гол встречи на 11-й минуте забил нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг.
Благодаря этому успеху подопечные Томаса Тухеля набрали 21 очко и поднялись на третье место в турнирной таблице. У команды Карло Анчелотти осталось 24 балла, она отстает от лидирующего "Лейпцига" на три очка.
Отметим также, что "Бавария" является соперником "Ростова" по групповому турниру Лиги чемпионов. 23 ноября команды сыграют в Ростове.
Чемпионат Германии
Бундеслига
11-й тур
"Боруссия" Д – "Бавария" – 1:0 (1:0)
Гол: Обамеянг, 11.
"Боруссия": Бюрки, Бартра, Папастатопулос, Гинтер, Пищек, Вайгль, Шюррле (Дурм, 68), Гетце (Кастро, 77), Шмельцер (Пулишич, 89), Обамеянг, Рамос.
"Бавария": Нойер, Лам (Рафинья, 68), Хуммельс, Боатенг, Алаба, Мюллер, Хаби Алонсо (Ренату Санчеш, 74), Киммих (Дуглас Коста, 58), Тиагу Алькантара, Рибери, Левандовски.
Предупреждения: Бартра, 19. Гетце, 50. Рамос, 88. Рибери, 88. Ренату Санчеш, 90+1.
Судья: Штилер.
19 ноября. Дортмунд. Стадион "Сигнал-Идуна Парк".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/german/bundes1/2016-2017/
Pablo_75
Я имею в виду - сегодня Барса так сыграла.
23:46
Красно синий
Pablo_75 ============================ Барса так давно не играет.
23:03
Pablo_75
Бавария сыграла как Барса - 80 минут из 90 около штрафной соперника - и ни одного момента нормального.
22:55
никнейм1
Вот это хорошо!
22:35