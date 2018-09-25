Гол младшего брата Гетце помог "Аугсбургу" отобрать очки у "Баварии"

"Бавария" сыграла вничью с "Аугсбургом" в матче 5-го тура чемпионата Германии - 1:1. На гол полузащитника Арьена Роббена за несколько минут до конца матча ответил Феликс Гетце.

20-летний игрок является младшим братом полузащитника "Боруссии" Марио Гетце. Ранее он выступал за "Баварию", но за основную команду не провел ни одной игры. Контракт с "Аугсбургом" Феликс подписал летом этого года.

"Бавария" впервые в этом сезоне не смогла победить. Команда занимает первое место в таблице с 13-ю очками.

Кроме того, "Хоффенхайм" на выезде победил "Ганновер" - 3:1.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

5-й тур

"Бавария" - "Аугсбург" - 1:1 (0:0)

Голы: Роббен, 48 (1:0). Ф. Гетце, 86 (1:1).

"Бавария": Нойер, Хуммельс, Зюле, Киммих, Роббен, Хави Мартинес, Мюллер, Гнабри (Рибери, 59), Горецка (Алаба, 46), Ренату Санчеш, Вагнер (Тиагу Алькантара, 75).

"Аугсбург": Луте, Хинтереггер, Гауэлеув, Фрамбергер, Макс, Байер, Моравек (Ф. Гетце, 61), Каиуби, Грегорич (Кордова, 77), Хедира, Хан.

Предупреждения: Горецка, 13. Хедира, 19. Ренату Санчеш, 30. Фрамбергер, 73. Тиагу Алькантара, 77.

Судья: Шторкс.

25 сентября. Мюнхен. Стадион "Алльянц Арена".

"Ганновер-96" - "Хоффенхайм" - 1:3 (0:1)

Голы: Бренет, 20 (0:1). Кадержабек, 49 (0:2). Фюллкруг, 55 - с пенальти (1:2). Бельфодиль, 90+3 (1:3).

"Ганновер-96": Эссер, Зорг, Острцолек, Виммер, Антон, Швеглер (Вейдандт, 73), Бакалорц (Асано, 65), Уоллас, Майна (Фоссум, 78), Фюллкруг, Бебу.

"Хоффенхайм": Кобель, Фогт, Кадержабек, Бичакчич, Бренет, Акпогума, Биттенкурт (Крамарич, 65), Гриллич, Солои, Жоэлинтон (Бельфодиль, 76), Нелсон (Цубер, 46).

Предупреждения: Зорг, 36. Уоллас, 52. Фогт, 54. Кадержабек, 90+2.

Судья: Дингерт (Германия).

25 сентября. Ганновер. Стадион "HDI-Arena (AWD-Arena)".