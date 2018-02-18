Гол Марио Гомеса принес "Штутгарту" победу над "Аугсбургом"

В матче 23-го тура чемпионата Германии "Штутгарт" на выезде переиграл "Аугсбург" со счетом 1:0.

Автором единственного гола стал нападающий "швабов" Марио Гомес.

"Штутгарт" занимает 13-е место турнирной таблицы бундеслиги, "Аугсбург" - восьмое.

Чемпионат Германии

23-й тур

"Аугсбург" - "Штутгарт" - 0:1 (0:1)

Гол: Гомес, 27 (0:1).

"Аугсбург": Хитц, Хинтереггер, Фрамбергер (Шмид, 79), Макс, Дансо (Моравек, 58), Хеллер (Кордова, 58), Байер, Каиуби, Ку Джа Чхоль, Грегорич, Хедира.

"Штутгарт": Цилер, Бек, Инсуа, Бадштубер, Баумгартль, Павар, Гентнер, Томми (Аого, 69), Аскасибар (Каминьски, 90+1), Гомес, Гинчек (Озджан, 89).

Предупреждения: Дансо, 26. Цилер, 38. Хедира, 50. Байер, 73. Фрамбергер, 77.

Судья: Штилер.

18 февраля. Аугсбург. Стадион WWK Arena (SGL-Arena).

Турнирная таблица чемпионата Германии