Гол Левандовски в матче за Суперкубок Германии засчитан после просмотра видеоповтора

Мяч нападающего "Баварии" Роберта Левандовски в ворота дортмундской "Боруссии" в матче за Суперкубок Германии был засчитан после того, как судья встречи Феликс Цвайгер воспользовался системой VAR (видеоассистент арбитра. - Прим. "СЭ").
Удар польского форварда на 18-й минуте встречи позволил мюнхенцам сравнять счет в игре - 1:1.
GOL del @FCBayernUS– FOX Deportes (@FOXDeportes) 5 августа 2017 г.
Lewandowski pone el empate y hasta con #VAR confirmando la anotación.#BundesligaEnFD pic.twitter.com/fzP0u8ALMP
Soulles
Просмотрел раз 5- был офсайд,судьи и с телевизором остаются судьями )
00:15 6 августа