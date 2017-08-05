22:08 5 августа | Футбол — Германия

Гол Левандовски в матче за Суперкубок Германии засчитан после просмотра видеоповтора

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Мяч нападающего "Баварии" Роберта Левандовски в ворота дортмундской "Боруссии" в матче за Суперкубок Германии был засчитан после того, как судья встречи Феликс Цвайгер воспользовался системой VAR (видеоассистент арбитра. - Прим. "СЭ").

Удар польского форварда на 18-й минуте встречи позволил мюнхенцам сравнять счет в игре - 1:1.

Текстовая трансляция матча "Бавария" - "Боруссия" Д

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Soulles

Просмотрел раз 5- был офсайд,судьи и с телевизором остаются судьями )

00:15 6 августа