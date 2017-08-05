Гол Левандовски в матче за Суперкубок Германии засчитан после просмотра видеоповтора

Мяч нападающего "Баварии" Роберта Левандовски в ворота дортмундской "Боруссии" в матче за Суперкубок Германии был засчитан после того, как судья встречи Феликс Цвайгер воспользовался системой VAR (видеоассистент арбитра. - Прим. "СЭ").

Удар польского форварда на 18-й минуте встречи позволил мюнхенцам сравнять счет в игре - 1:1.