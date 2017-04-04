Гол Крамарича принес "Хоффенхайму" победу над "Баварией"

"Хоффенхайм" с минимальным счетом обыграл "Баварию" (1:0) в матче 27-го тура чемпионата Германии. Единственный мяч в первом тайме забил нападающий хозяев Андрей Крамарич. Благодаря этой победе "Хоффенхайм" продолжает идти на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата. "Бавария" по-прежнему лидирует и потерпела лишь второе поражение в этом сезоне бундеслиги.

В другой встрече "Кельн" обыграл "Айнтрахт" благодаря мячу Милоша Йоича в начале второго тайма.

Чемпионат Германии

Бундеслига

27-й тур

"Хоффенхайм" – "Бавария" – 1:0 (1:0)

Гол: Крамарич, 21 (1:0).

"Хоффенхайм": Бауманн, Зюле, Толян, Хюбнер, Руди (Терраццино, 75), Фогт, Цубер, Демирбай (Швеглер, 62), Амири, Вагнер (Солои, 62), Крамарич.

"Бавария": Ульрайх, Рафинья, Хави Мартинес, Хуммельс, Алаба (Бернат, 75), Хаби Алонсо, Роббен, Видаль, Коман, Ренату Санчеш (Рибери, 72), Левандовски.

Предупреждение: Левандовски, 64.

Судья: Штегеманн.

4 апреля. Зинсхайм. Стадион WIRSOL Rhein-Neckar-Arena.

"Кельн" – "Айнтрахт" – 1:0 (0:0)

Гол: Йоич, 53 (1:0).

"Кельн": Хорн, Серенсен, Хайнц, Хектор, Клюнтер, Леманн, Рауш (Озджан, 84), Клеменс (Суботич, 71), Хегер (Биттенкурт, 46), Йоич, Модест.

"Айнтрахт": Градецки, Абраам, Тавата (Баркок, 62), Очипка, Вальехо, Фабиан (Хргота, 66), Маскарель, Гачинович, Сеферович, Ребич, Вольф (Ордоньес, 75).

Предупреждения: Вольф, 74. Гачинович, 90+4.

Судья: Штарк.

4 апреля. Кельн. Стадион Rhein-Energie-Stadion.