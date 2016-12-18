Гол Косты принес "Баварии" победу над "Дармштадтом"

"Бавария" в гостевом матче 15-го тура чемпионата Англии обыграла "Дармштадт" - 1:0. Единственный гол встречи на 71-й минуте забил полузащитник Дуглас Коста.

Подопечные Карло Анчелотти набрали 36 очков и возглавляют турнирную таблицу, имея столько же очков, сколько и "Лейпциг".

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15-й тур

"Дармштадт" - "Бавария" - 0:1 (0:0)

Гол: Дуглас Коста, 71.

"Дармштадт": Эссер, Федецкий, Холланд, Айтач Сулу, Розенталь (Юнгвирт, 65), Вранчич, Нимайер (Чолак, 78), Хеллер, Сиригу, Гондорф, Шипплок (Обинна, 90+1).

"Бавария": Нойер, Рафинья, Хави Мартинес, Хуммельс, Алаба, Хаби Алонсо, Видаль (Рибери, 69), Мюллер (Киммих, 80), Тиагу Алькантара, Дуглас Коста (Ренату Санчеш, 90+2), Левандовски.

Предупреждения: Розенталь, 43. Хаби Алонсо, 75. Хуммельс, 75.

Судья: Данкерт.

18 декабря. Дармштадт. Jonathan-Heimes-Stadion am Bollenfallto.