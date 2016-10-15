Гол Хусти помог "Айнтрахту" отобрать очки у "Баварии"

"Бавария" сыграла вничью с "Айнтрахтом" в матче 7-го тура бундеслиги - 2:2. Один из мячей франкфуртцев провел бывший игрок "Зенита "Саболч Хусти. В середине второго тайма он был удален с поля.

В другом поединке менхенгладбахская "Боруссия" и "Гамбург" обошлись без голов. Хозяева встречи не реализовали два пенальти, причем второй - уже на 90-й минуте.

Еще в одной игр "Кельн" одолел "Ингольдштадт" и сократил отставание от "Баварии" до 2 очков.

Чемпионат Германии

Бундеслига

7-й тур

"Боруссия" М - "Гамбург" - 0:0

Нереализованные пенальти: Хан (Б), 26 (вратарь), Штиндль (Б), 61 (вратарь)

Удаление: Клебер (Г), 25.

"Кельн" - "Ингольштадт" - 2:1 (2:0)

Голы: Модест, 28 (1:0). Модест, 39 - с пенальти (2:0). Хинтерзеер, 90 - с пенальти (2:1).

"Аугсбург" - "Шальке" - 1:1 (0:0)

Голы: Бенталеб, 65 (0:1). Байер, 77 (1:1).

"Хоффенхайм" - "Фрайбург" - 2:1 (1:0)

Голы: Вагнер, 34 (1:0). Нидерлехнер, 77 (1:1). Крамарич, 81 - с пенальти (2:1).

"Айнтрахт" - "Бавария" - 2:2 (1:1)

Голы: Роббен, 10 (0:1). Хусти, 43 (1:1). Киммих, 62 (1:2). Фабиан, 78 (2:2).

"Айнтрахт": Градецки, Абраам, Очипка, Чэндлер, Хектор (Тарашай, 70), Вальехо, Хусти, Фабиан, Маскарель, Майер (Хргота, 77), Ребич (Хасебе, 67).

"Бавария": Нойер, Лам, Хуммельс, Боатенг, Алаба, Хаби Алонсо (Ренату Санчеш, 46), Роббен (Рафинья, 76), Мюллер, Тиагу Алькантара, Коман (Левандовски, 67), Киммих.

Предупреждения: Хектор, 8. Хаби Алонсо, 21. Хуммельс, 31. Хусти, 34. Ренату Санчеш, 65. Лам, 74. Чэндлер, 86. Градецки, 90+1.

Удаление: Хусти, 65.

Судья: Данкерт.