Гол Демирбая спас "Хоффенхайм" от поражения в матче с "Кельном"

В матче 30-го тура чемпионата Германии "Кельн" и "Хоффенхайм" не сумели выявить сильнейшего, сыграв вничью - 1:1. Счет был открыт на 58-й минуте полузащитник Леонардо Биттенкурт. Но на третьей добавленной минуте хавбек Карем Демирбай отыграл один мяч, установив окончательный счет.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

30-й тур

"Кельн" - "Хоффенхайм" - 1:1 (0:0)

Голы: Биттенкурт, 58 (1:0). Демирбай, 90+3 (1:1).

"Кельн": Хорн, Серенсен, Хайнц (Суботич, 52), Хектор, Клюнтер, Леманн, Рауш (Хегер, 82), Биттенкурт (Озджан, 68), Йоич, Модест, Осако.

"Хоффенхайм": Бауманн, Бичакчич, Зюле, Толян (Рупп, 72), Руди, Фогт, Цубер, Демирбай, Вагнер, Крамарич (Амири, 57), Солои (Ут, 62).

Предупреждения: Хайнц, 21. Осако, 90+2.

Судья: Фриц.

21 апреля. Кельн. Стадион Rhein-Energie-Stadion.