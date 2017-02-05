Гол Бобадильи принес "Аугсбургу" победу над "Вердером"

"Аугсбург" на своем поле обыграл "Вердер" в матче 19-го тура чемпионата Германии - 3:2. Победу хозяевам принес Рауль Бобадилья на четвертой минуте компенсированного ко второму тайму времени.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

19-й тур

"Аугсбург" - "Вердер" - 3:2 (1:1)

Голы: Гебреселассие, 26 (0:1). Шмид, 28 (1:1). Крузе, 65 - с пенальти (1:2). Ку Джа Чхоль, 79 (2:2). Бобадилья, 90+4 (3:2).

"Аугсбург": Хитц, Ферхаг, Хинтереггер, Гауэлеув, Макс, Халил Алтынтоп (Качар, 53), Ку Джа Чхоль, Шмид (Тайгль, 63), Чи Дон Вон, Кор, Бобадилья.

"Вердер": Видвальд, Сане, Гебреселассие, Велькович, Юнузович, Бартельс (Юханнссон, 66), Делэйни, Гнабри (Фриц, 90+3), Гарсия, Бауэр, Крузе.

Предупреждения: Кор, 49. Гарсия, 54. Хинтереггер, 64. Велькович, 87. Бобадилья, 90+4.

Судья: Дингерт.

5 февраля. Аугсбург. Стадион WWK Arena (SGL-Arena).