Гол Боатенга принес "Айнтрахту" победу над менхенгладбахской "Боруссией"

"Айнтрахт" выиграл у менхенгладбахской "Боруссии" в матче 20-го тура чемпионата Германии (2:0). Автором победного гола стал полузащитник Кевин-Принс Боатенг. Также один мяч на счету Луки Йовича.

Также стоит отметить, что вингер гостей Торган Азар, являющийся братом Эдена Азара, не смог реализовать пенальти.

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20-й тур

"Айнтрахт" - "Боруссия" - 2:0 (1:0)

Голы: Боатенг, 43 (1:0). Йович, 90+2 (2:0).

Нереализованный пенальти: Азар (Б), 78 (мимо).

"Айнтрахт": Градецки, Чэндлер, Фалетт, Сальседо, Боатенг, Хасебе, Маскарель, Гачинович (Фернандеш, 85), Алле (Йович, 82), Ребич (Баркок, 61), Вольф.

"Боруссия": Зоммер (Зиппель, 17), Вендт (Янчке, 46), Вестергорд, Гинтер, Эльведи, Херрманн, Крамер (Хофманн, 75), Закария, Кюизанс, Штиндль, Азар.

Предупреждения: Маскарель, 15. Ребич, 31. Закария, 59. Сальседо, 70. Баркок, 73. Янчке, 78. Йович, 90+3.

Судья: Фриц.

26 января. Франкфурт-на-Майне. Стадион "Коммерцбанк-Арена".