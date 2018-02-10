Гол Батшуайи принес "Боруссии" победу над "Гамбургом", Ройс сыграл впервые за 8,5 месяцев

Дортмундская "Боруссия" дома обыграла "Гамбург" (2:0) в матче 22-го тура чемпионата Германии. Победу хозяевам поля принес точный удар арендованного у "Челси" нападающего Миши Батшуайи, еще один гол на счету Марио Гетце. Для бельгийского форварда этот мяч стал третьим в двух матчах за "шмелей".

Отметим, что в составе хозяев поля впервые за 8,5 месяцев на поле вышел полузащитник Марко Ройс. 28-летний хавбек вывел команду на поле с капитанской повязкой в связи с тем, что Сократис Папастатопулос не смог сыграть в этом матче из-за проблем со здоровьем.

Благодаря этой победе, а также поражению "Байера" от "Герты" (0:2) в параллельной игре "Боруссия" поднялась на третье место в турнирной таблице бундеслиги. "Гамбург", в свою очередь, продолжает располагаться на 17-й строчке (17 очков).

В других матчах 22-го тура "Айнтрахт" дома обыграл "Кельн" (4:2), "Ганновер" на своем поле переиграл "Фрайбург" (2:1), а "Хоффенхайм" был сильнее "Майнца" (4:2).

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Бундеслига

22-й тур "Боруссия Д" - "Гамбург" - 2:0 (0:0)

Голы: Батшуайи, 49 (1:0). Гетце, 90+2 (2:0).

"Боруссия Д": Бюрки, Пищек, Емер Топрак, Толян, Аканджи, Кагава (Дахуд, 62), Ройс (Гетце, 72), Вайгль, Пулишич (Кастро, 85), Шюррле, Батшуайи.

"Гамбург": Матения, Маврай, Сакаи, Дуглас Сантос, ван Дронгелен, Хант (Салихович, 54), Экдаль (Хан, 71), Костич, Юнг, Уоллас, Вуд (Арп, 54).

Предупреждение: Юнг, 65.

Судья: Фриц.

10 февраля. Дортмунд. Стадион Signal-Iduna-Park.

"Байер" - "Герта" - 0:2 (0:1)

Голы: Лазаро, 43 (0:1). Калу, 58 (0:2).

"Байер": Лено, Бендер, Та, Хенрикс (Бэйли, 57), Рецос, Баумгартлингер, Беллараби, Кор (Похьянпало, 77), Брандт (Хаферц, 67), Фолланд, Аларио.

"Герта": Ярстейн, Пекарик, Платтенхардт, Штарк, Торунарига (Шельбред, 54), Лустенбергер, Дарида (Миттельштедт, 89), Лазаро, Майер, Калу (Леки, 80), Зельке.

Предупреждения: Кор, 10. Лустенбергер, 15. Рецос, 88. Лазаро, 90.

Судья: Иттрих.

10 февраля. Леверкузен. Стадион BayArena.

"Айнтрахт Ф" - "Кельн" - 4:2 (1:0)

Голы: Ребич, 15 (1:0). Теродде, 57 - с пенальти (1:1). Русс, 59 (2:1). Фалетт, 65 (3:1). Вольф, 67 (4:1). Теродде, 74 (4:2).

"Айнтрахт Ф": Градецки, Русс, Да Коста, Чэндлер, Фалетт, Боатенг (Фернандеш, 71), Хасебе, Маскарель, Ребич (Гачинович, 82), Йович (Алле, 58), Вольф.

"Кельн": Т.Хорн, Серенсен, Хайнц, Хектор, Мере, Леманн (Козьелло, 71), Хегер, Йоич (Цоллер, 58), Озджан, Теродде, Кордоба (Риссе, 64).

Предупреждения: Маскарель, 49. Мере, 64. Русс, 71.

Судья: Зиберт.

10 февраля. Франкфурт-на-Майне. Стадион Commerzbank-Arena.

"Ганновер" - "Фрайбург" - 2:1 (1:0)

Голы: Антон, 28 (1:0). Клаус, 54 (2:0). Гульде, 88 (2:1).

"Ганновер": Чаунер, Сане, Корб, Зорг, Острцолек, Элез, Антон, Клаус (Бакалорц, 73), Фоссум (Хюбнер, 90), Фюллкруг, Бебу (Харник, 84).

"Фрайбург": Шволов, Гульде, Гюнтер, Кемпф (Кат, 46), Кюблер (Штенцель, 69), Чаглар Сеюнджю, Кох, Абраши, Петерсен, Кляйндинст (Терраццино, 63), Хелер.

Предупреждения: Терраццино, 65. Гюнтер, 83.

Судья: Грефе.

10 февраля. Ганновер. Стадион HDI-Arena (AWD-Arena).

"Хоффенхайм" - "Майнц" - 4:2 (1:1)

Голы: Солои, 27 (1:0). Берггрен, 28 (1:1). Крамарич, 67 (2:1). Солои, 74 (3:1). Берггрен, 80 (3:2). Крамарич, 88 (4:2).

"Хоффенхайм": Бауманн, Шульц (Кадержабек, 68), Акпогума, Хюбнер, Фогт, Гнабри (Бичакчич, 84), Амири (Ут, 64), Гайгер, Гриллич, Крамарич, Солои.

"Майнц": Центнер, Балогун, Брозински, Донати, Диалло, Хак (Куайсон, 73), де Йонг (Де Бласис, 78), Латца (Сердар, 56), Гбамен, Муто, Берггрен.

Предупреждения: Хак, 8. Шульц, 31. Гайгер, 63. Диалло, 66. Солои, 74. Ут, 81. Балогун, 87.

Судья: Кортус.

10 февраля. Зинсхайм. Стадион WIRSOL Rhein-Neckar-Arena.