Гол Алле принес "Айнтрахту" победу над "Вердером"

"Айнтрахт" на своем поле обыгра "Вердер" в матче 11-го тура чемпионата Германии - 2:1. Победный мяч на 89-й минуте забил нападающий Себастьян Алле.

Команда из Фракфурта поднялась на 5-е место в турнирной таблице с 18-ю очками в активе. Бременцы идут предпоследними с 5-ю очками. "Вердер" в этом сезоне еще не выиграл ни одного матча.

Чемпионат Германии

Бундеслига

11-й тур

"Айнтрахт" - "Вердер" - 2:1 (1:1)

Голы: Ребич, 17 (1:0). Мойсандер, 24 (1:1). Алле, 89 (2:1).

"Айнтрахт": Градецки, Абраам, Виллемс (Тавата, 79), Фалетт, Сальседо, Боатенг, Хасебе, Штендера (Гачинович, 67), Алле, Ребич (Йович, 76), Вольф.

"Вердер": Павленка, Мойсандер, Гебреселассие, Велькович, Аугустинссон (Бельфодиль, 90), Юнузович, Баргфреде (Кайнц, 67), Делэйни, Эггештайн (Юханнссон, 90), Крузе, Бартельс.

Судья: Бранд.

3 ноября. Франкфурт-на-Майне. Стадион Commerzbank-Arena.