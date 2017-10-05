Гнабри будет отдавать часть зарплаты на благотворительность, как Мата и Моуринью

Полузащитник "Хоффенхайма" Серж Гнабри будет отдавать часть зарплаты на благотворительность. Игрок присоединился к инициативе "Общая цель" и будет перечислять 1 процент от своей зарплаты в фонд помощи.
"1 процент - небольшая цифра. Но она может иметь огромное значение, если мы будем помогать вместе", - написал Гнабри на своей странице в Твиттере.
Ранее к этой инициативе присоединились полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата и главный тренер Жозе Моуринью, футболистки сборной США Алекс Морган и Меган Рапино, а также защитник "Милана" Джорджо Кьеллини.
1% is not a big figure. But it can make a huge difference if we commit to it as a team #CommonGoal pic.twitter.com/Bs09tAieoy– Serge Gnabry (@SergeGnabry) 5 октября 2017 г.