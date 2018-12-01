Главный тренер "Вердера" - о поражении от "Баварии": "Мы проиграли очень сильному сопернику"

Главный тренер "Вердера" Флориан Кохфельдт после поражения от "Баварии" в матче 13-го тура чемпионата Германии отметил, что его команда проиграла очень сильному сопернику. Он добавил, что возможно сейчас был не лучший момент, чтобы играть против такого топ-клуба.

– Стоит признать, что "Бавария" как команда действовала очень хорошо, – приводит пресс-служба "Баварии" слова Кохфельдта. – Так что мы проиграли очень сильному сопернику. Возможно сейчас был не лучший момент, чтобы играть против такой топ-команды.

"Бавария" поднялась на третью трочку чемпионата Германии, набрав 24 очка, отставая от лидирующей дортмундской "Боруссии" на 9 очков. "Вердер" упал на 8-е место, набрав 20 очков.

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