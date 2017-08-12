Главный тренер "Хемницера": "Мы хотим показать крутую игру против "Баварии"

Главный тренер "Хемницера" Хорст Штеффен в преддверии 1-го раунда Кубка Германии против "Баварии" отметил, что его команде надо получать удовольствие от игры. Встреча пройдет 12 августа. Начало – в 16.30 по московскому времени.

- Весь город, все болельщики и команда предельно мотивированы, - цитирует пресс-служба баварцев Хорста Штеффена. - Мы должны получить удовольствие от каждого перехвата мяча, от каждой атаки в своем исполнении. Тогда мы сможем создать опасность у их ворот. Мы хотим показать крутую игру.