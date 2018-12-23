Главный тренер "Айнтрахта": "Считаю, что в первые полчаса мы были лучшей командой на поле"

Главный тренер "Айнтрахта" Ади Хюттер после поражения от "Баварии" в матче 17-го тура чемпионата Германии (0:3) считает, что итоговый счет встречи немного выше заслуженного. Он добавил, что франкфуртский клуб в первые полчаса смотрелся лучше.

– Считаю, что в первые полчаса мы были лучшей командой на поле, – приводит пресс-служба мюнхенцев слова Хюттера. – У нас были возможности выйти вперед. В первом голе "Бавария" просто продемонстрировала свой класс. У нас был не лучший отрезок, но мы все равно старались сравнять. В общем стоит признать, что лучшая команда сегодня победила. Но у меня нет претезий к своей команде. Они играли смело, много атаковали. Считаю, что итоговый счет немного выше заслуженного.

"Бавария" набрала 36 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице. "Айнтрахт" с 27 баллами располагается на 5-й строчке.

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